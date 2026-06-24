circle x black
Cerca nel sito
 

Mattarella: "Oggi rischio è società con ricchezza in poche centinaia di mani"

Il presidente della Repubblica parla dell'articolo 1 della Costituzione al canale Youtube Geopop: "Repubblica non fondata sul privilegio ma sulla dignità del lavoro"

Mattarella ospite del portale Geopop - Youtube
Mattarella ospite del portale Geopop - Youtube
24 giugno 2026 | 20.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi si manifesta un rischio nuovo, quello che a livello globale si realizzi una società in cui la ricchezza si concentra in poche centinaia di mani e dall'altra parte tanti milioni di persone che dipendono dagli interessi commerciali di questi grandi soggetti finanziari. Una visione della società che negherebbe il valore libero e autonomo del lavoro. Il lavoro è veicolo di benessere che include altri valori: l'affettivita', l'amicizia, la cultura, lo sport, la socializzazione, l'impegno sociale o politico, la tutela e la promozione della salute dell'ambiente. Questo, in realtà, è il tessuto composto dalle norme che leggiamo negli articoli della Costituzione, vale a dire il pieno e libero sviluppo della persona umana".A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un'intervista sull'articolo 1 della Costituzione al canale Geopop su Youtube.

"L'articolo uno - spiega il presidente - non invita a vivere per lavorare. Al contrario, quella è la condizione che la Costituzione ha rimosso e ha escluso, quella di ceti sociali destinati a dover soltanto lavorare duramente a beneficio di altri chiamati a vita privilegiata".

"L'ha espresso allora con efficacia il costituente che elaborò il testo definitivo di quell'articolo. Con queste parole, dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui. La Costituzione indica che la Repubblica è fondata sulla dignità del lavoro, visto come fattore di liberazione, di realizzazione della persona, del suo contributo alla vita comune", dice ancora il capo dello Stato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mattarella ricchezza società lavoro mattarella geopop geopop
Vedi anche
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento
news to go
Pensioni, sale età media per uomini e donne: il dato
Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza