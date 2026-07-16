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Mattarella, l'omaggio dei Rioni storici di Roma per l'85esimo compleanno del Presidente

Il 23 luglio la Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio intonerà con un coro di bambini l'inno alla gioia e l'inno d'Italia per augurare il buon compleanno al presidente della Repubblica

Mattarella, l'omaggio dei Rioni storici di Roma per l'85esimo compleanno del Presidente
16 luglio 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
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Omaggio al presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo 85esimo compleanno. A organizzarlo l'architetto Cesare Esposito, monticiano doc e ideatore della rievocazione del miracolo della neve che si tiene ogni 5 agosto davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. L'appuntamento è alle 18 del 23 luglio in piazza Santi Apostoli, dove la Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio - con Monti tra i rioni più antichi di Roma - intonerà, con il Coro dei Bambini Pedagogisti, l'inno alla gioia mentre la soprano Olga Kopeikina canterà l'inno d'Italia per augurare il buon compleanno al presidente. A seguire un reading poetico a più voci.

"L'euforia, la carica che il presidente trasmette alle nuove generazioni, il suo coraggio ci fortificano e ci uniscono in questo delicato momento storico. Spero che si unisca alla nostra iniziativa anche la Fanfara dei Carabinieri, diretta dal maestro Danilo Di Silvestro, e che tanti romani vengano a fare gli auguri al presidente insieme a noi", sottolinea Esposito, che in passato aveva già voluto testimoniare con analoghi eventi la riconoscenza di Roma e del rioni storici di Roma, a cominciare dal 'suo' rione Monti, ad altri Capi dello Stato. Il primo fu Sandro Pertini, poi Giorgio Napolitano, ora Mattarella.

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Mattarella Roma Presidente della Repubblica 85esimo compleanno Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio Coro dei Bambini Pedagogisti
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