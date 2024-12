La premier: "Che questo tempo possa essere occasione di serenità, speranza e gioia per guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo"

Auguri via social di Giorgia Meloni, con un video in cui la premier si rivolge agli italiani con albero di Natale e presepe sullo sfondo. "Auguri a tutti, che questo tempo possa essere occasione di serenità, speranza e gioia per guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo", dice tra l'altro Meloni.

Buone feste a tutti pic.twitter.com/e6lt265OU1 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 24, 2024

"Ricarichiamo le batterie, ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per costruire un'Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e puntare sempre più in alto", le parole della premier.