Meloni: "Con Rubio incontro proficuo, Italia difende i suoi interessi come gli Usa" - Video

Tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, questa mattina 8 maggio a Roma, c'è stato "un incontro proficuo e costruttivo". Lo ha detto la stessa premier arrivando alla Triennale di Milano, per prendere parte all’evento 'L'agricoltura, il futuro', organizzato da Confagricoltura. È stato, ha aggiunto, “un incontro tra nazioni, che chiaramente sono nazioni alleate; un incontro nel quale abbiamo trattato tante idee, il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali come la crisi in Medio Oriente, la sicurezza e la libertà di navigazione e quindi dello stretto di Hormuz". E poi, "abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l'Italia, perché l'Italia storicamente gioca un ruolo, penso alla Libia, al Libano; abbiamo parlato di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano", Donald Trump.

Quindi, "un incontro sicuramente proficuo e costruttivo, sicuramente franco”. Del resto, ha sottolineato, “entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali". E dunque, ha concluso, "l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti. Ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo".