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Italia-Usa, Rubio a Palazzo Chigi da Meloni: "Non abbiamo discusso sul ritiro delle truppe. Io sostengo la Nato"

Per il segretario di Stato americano si tratta, comunque, "di un problema che va approfondito"

Rubio e la premier Giorgia Meloni, foto Palazzo Chigi
Rubio e la premier Giorgia Meloni, foto Palazzo Chigi
08 maggio 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Circa un'ora e mezza di colloquio oggi, venerdì 8 maggio, tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con la premier, ha detto Rubio, "non abbiamo discusso argomenti specifici" come il ritiro delle truppe americane dall'Europa. "E' una decisione che deve prendere il presidente, ma io ho sempre detto pubblicamente di essere un forte sostenitore della Nato - ha aggiunto -. Uno dei motivi principali per cui gli Stati Uniti fanno parte della Nato è la possibilità di disporre di forze schierate in Europa che possiamo impiegare in altre situazioni di emergenza. Ora però non è più così, almeno per quanto riguarda alcuni membri della Nato. Si tratta di un problema che va approfondito".

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L'incontro nello studio della presidente del Consiglio

L'incontro è iniziato intorno alle 12, dopo i saluti e la stretta di mano a favore di telecamere nella Sala dei Galeoni, dove campeggia la grande tela 'La battaglia di Ponte dell'Ammiraglio' di Renato Guttuso. "Come stai?", ha chiesto il segretario di Stato Usa alla premier, in un breve scambio prima dell'inizio dell'incontro, che si è poi svolto nello studio della presidente del Consiglio. ﻿

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