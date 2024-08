Lo studio elaborato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor: nella 'top 5' dei ministri vince Tajani

E' Giorgia Meloni la leader di partito più amata dagli italiani sui social network. La guida di Fratelli d'Italia, presidente del Consiglio in carica, registra una percentuale di gradimento del 57,55%, che la spinge in testa alla classifica di gradimento.

Dietro di lei si piazzano Antonio Tajani, segretario degli azzurri, con il 55,90% dei 'like', e Giuseppe Conte, che, nonostante il momento difficile del M5S, registra il 55,33% di sentiment positivo e supera Elly Schlein, al quarto posto con una percentuale di gradimento del 54,75%. Dietro la segretaria dem, il leader della Lega Matteo Salvini, al 51,20%.

A stilare la classifica è lo studio elaborato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor - società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico - tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social network sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana. Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione le conversazioni social dal 1 al 7 agosto su Facebook, Instagram e X.

Tajani in testa nella 'top 5' dei ministri

Ed è Antonio Tajani il ministro più apprezzato dagli italiani sui social: il responsabile degli Affari esteri registra infatti un sentiment positivo del 55,90%. Nella top five dei ministri del governo Meloni troviamo, subito dietro il segretario di Fi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con il 55,11%, il titolare dell'Interno Matteo Piantedosi con il 54,76%, il responsabile dell'Ambiente Gilberto Pichetto con il 54,2% e Adolfo Urso, a capo delle Imprese e del Made in Italy, con il 52,66%. Curiosità: nella top five dei ministri sono assenti le donne di governo.