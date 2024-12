Donald Trump racconta di aver avuto "un grande" incontro a Parigi con Georgia Meloni, che descrive come "piena di energia". "Sono stato molto con lei", ha dichiarato il presidente americano eletto, riferendo al New York Post del colloquio avuto sabato con la presidente del Consiglio a margine del ricevimento all'Eliseo con 60 leader internazionali arrivati a Parigi per la riapertura di Notre Dame. "Siamo andati d'accordo alla grande", ha detto ancora, ribadendo che Meloni ha "tantissima energia".

Stroppa: "Ho dato una piccola mano per incontro tra Trump e Meloni a Parigi"

A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’informatico e stretto collaboratore di Elon Musk, Andrea Stroppa, ha raccontato come avrebbe organizzato l’incontro tra Trump, Meloni e il fondatore di SpaceX a Parigi, dove si trovavano tutti e tre per la riapertura della cattedrale.

Lei è stato il primo a pubblicare la foto dell’incontro tra Trump e Meloni all’Eliseo. "E' possibile. Io però non c’ero, ero ai Castelli Romani", spiega. "A scattare la foto è stato Optimus, il robot di Tesla che scattava foto ed era lì", rivela.

"Ho dato una piccola mano" per facilitare l'incontro, dice ancora. "Ho aiutato Elon a conciliare la sua agenda con quella della Meloni. Io ho parlato con entrambi - aggiunge Stroppa - poi si sono sentiti direttamente. Se uno può agevolare questi incontri lo fa. Magari trovando l’orario giusto in mezzo ai loro molti appuntamenti". A che ora è avvenuto l’incontro? "Dopo la cena, credo verso mezzanotte". Dunque lei ha parlato con Musk e Meloni per organizzare l’incontro con Trump? "Se la sono vista loro ma non ricordo bene perché è da un po’ che abbiamo organizzato".