Meritocrazia Italia su Musk: "Chiediamo rispetto per le nostre Istituzioni'

"Che ogni individuo abbia il diritto ad esprimere la propria opinione è sacrosanto predicato della democrazia e conquista irrinunciabile di libertà. Tuttavia, quando si interviene nella sovranità di uno Stato attaccando frontalmente uno dei suoi poteri costituzionali il discorso cambia, soprattutto se la fonte dell’opinione detiene una forza di influenza di fatto, dettata da una titanica potenza economica, e da poco anche istituzionale, vista la recentissima nomina governativa di Elon Musk". Lo si legge in una nota di Meritocrazia Italia.

"Il limite interno di ogni diritto è il dovere: dovere istituzionale, dovere di non ingerenza e dovere di buon senso. Oggi si è consumato, con il favore dei social, il paradosso di fare propaganda interna immolando un’intera categoria istituzionale di un altro Stato alleato sull’altare del populismo: non è un caso infatti che il tema dell’immigrazione sia uno dei pilastri del pro-gramma presidenziale americano e il volano del Movimento ‘Make America Great Again’. - continua Meritocrazia Italia - È intollerabile e di assoluta gravità che si possa anche solo pensare di strumentalizzare l’Italia per qualsivoglia scopo o ragione. Le relazioni internazionali sono fondamentali, ma mai si possono risolvere in attacchi scomposti nei confronti di organi istitu-zionali interni, né in forme di aggressiva ingerenza nell’ambito di questioni gestionali interne".

"Per questo, Meritocrazia Italia plaude alla magistrale reazione del Presidente Mattarella, anche nel ruolo di Presidente del Csm, che, con acume ed equilibrio, ha riportato il dibattito a un livello istituzionale, dissociandosi dal fuorviante scenario che tali in-cursioni dipingono. La magistratura ha un ruolo complesso, strategico nella garanzia della tenuta del sistema costituzionale e di effettività dei diritti, e come tale va tutelata in modo compatto e senza riserve e messa nelle condizioni di lavorare con serietà e serenità", conclude la nota.