Mic, Boccia posta foto con documenti riferiti a G7 Cultura

Dopo l'intervento della premier Giorgia Meloni a '4 di sera' su Rete4 in difesa del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia posta sui suoi social le foto di due documenti che fanno riferimento alla riunione dei ministri della Cultura del G7, in programma dal 19 al 21 settembre. In realtà, si tratta di due fogli sbianchettati di cui si vede solo l'intestazione. L'imprenditrice campana riporta anche il virgolettato del presidente del Consiglio, che a Paolo De Debbio aveva spiegato: Sangiuliano "mi ha garantito che questa persona non ha avuto accesso ad alcun documento riservato che riguarda il G7. E soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani è stato speso per questa persona. A me sono questo le cose che mi interessa sapere, il gossip lo lascio ad altri".