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Nato, Meloni: "Non togliamo soldi agli ospedali per rafforzare difesa" - Video

08 luglio 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
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Quanto sarebbe disposta a spendere in difesa se non ci fossero i vincoli europei ed elezioni imminenti? "Guardi, se mio nonno avesse le ruote..." scherza Giorgia Meloni in conferenza stampa, rispondendo a una domanda al termine del summit Nato di Ankara. "Io - ha puntualizzato la premier - sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza. Chiaramente bisogna farlo con equilibrio, perché l'unica cosa che non farò, che non sono disposta a fare, è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti. Per cui questa accusa strumentale che viene fatta, di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati, è ridicola. Ridicola. È, per me, un limite invalicabile. Dove ho gli strumenti per rafforzare la difesa e la sicurezza, li rafforzo finché posso".

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