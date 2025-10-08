circle x black
Politica e social, tra i governatori Zaia primo per sentiment e Occhiuto per le interazioni

Rilevazione Vis Factor in esclusiva per Adnkronos. Nella top five presidente Lazio Rocca

Roberto Occhiuto, Luca Zaia e Francesco Rocca
Luca Zaia, attuale governatore del Veneto, si conferma al top del gradimento dei cittadini tra i presidenti di regione anche sui social, raccogliendo un sentiment positivo pari al 65,7%. Il Doge leghista, che a fine novembre lascerà Palazzo Balbi, è seguito a pochi punti di distanza dai governatori del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (63,2%) e dal neo-confermato presidente in Calabria, Roberto Occhiuto, l'azzurro uscito vincitore lunedì scorso dalle urne, che sui social incassa il 55,5%. E' questa, in sintesi, la fotografia, scattata nel mese di settembre, mese caldo per la tornata delle regionali in Italia, dall'ultimo rapporto realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor attraverso Human, piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

Proprio Occhiuto, protagonista dell'ultima campagna elettorale, si rivela il primo tra i presidenti di Regione, se si guarda alle interazioni social, cioè nella capacità di generare dibattito sui propri contenuti social, incassando migliaia di commenti agli argomenti diffusi sulle piattaforme online.

Ai piedi del podio - tornando al sentiment online - dopo Zaia, Fedriga e Occhiuto, si posizionano l'emiliano Michele De Pascale (54,6%) e il presidente del Lazio, Francesco Rocca (54,2%) che chiude la top five. A seguire i presidenti di Lombardia, Attilio Fontana (53,9%), del Peimonte Alberto Cirio (53,5%), della Liguria, Marco Bucci (53,1%), della Puglia Michele Emiliano (52,9%) e il 'campano' Vincenzo De Luca (52,4%).

