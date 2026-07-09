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Potere al Popolo: "Flop comizio campo largo? Hanno fatto tutto da soli..."

Matteo Giardiello, membro del comitato esecutivo del partito di estrema sinistra: "C'erano 400 persone in piazza"

La protesta di Potere al Popolo - Ipa/Fotogramma
La protesta di Potere al Popolo - Ipa/Fotogramma
09 luglio 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Potere al Popolo parla del comizio 'fallito' del cosiddetto 'campo largo' e caratterizzato dalla protesta del partito di estrema sinistra. "Il comizio di ieri non l’abbiamo fatto fallire noi, hanno fatto tutto da soli, c’erano circa 400 persone in piazza, un flop senza mezzi termini il lancio della campagna elettorale del centrosinistra. Non c’è alcun pentimento, anzi, di averne provocato la sospensione, tra l’altro abbiamo manifestato in modo pacifico. Gli spintoni casomai li abbiamo ricevuti noi. Eppoi: chi si candida a governare deve ascoltare chi manifesta il dissenso, è esercizio di democrazia”. Lo dice all'Adnkronos Matteo Giardiello, membro del comitato esecutivo di Potere al Popolo, movimento che ieri ha protestato a Piazza del Gesù Nuovo, al centro storico di Napoli, al comizio del 'campo largo', provocando anche la sospensione dell'evento per circa dieci minuti.

"Cosa si aspettavano nella città in cui ci sono i disoccupati che sono lasciati a casa senza un tirocinio di formazione lavoro dopo decenni di lotta, in cui le famiglie costrette a scappare dal centro storico per la diffusione selvaggia dei B&B, in cui i servizi non funzionano?", si chiede l'esponente di Potere al Popolo, "Non poteva esserci altra reazione, il campo largo a Napoli non funziona, se questo è il modello di governo, si facciano due domande. Alternativa alla destra deve esserci, ma con un programma chiaro: sì al salario minimo, stop alle armi, no alla Nato”.

L'attivista di Potere al Popolo aggiunge: "Il salario minimo lo vogliamo anche noi, a Napoli è stato approvato il salario minimo comunale da 9 euro l’ora che non viene però applicato. Anche sulla patrimoniale, che noi vogliamo, ci sono diversi distinguo tra i partiti del campo largo. Si rischia il solito 'mappazzone', dentro tutti per non dire niente”.

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potere al popolo protesta potere al popolo comizio campo largo
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