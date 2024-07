Premi: Meritocrazia Italia, 'Una scuola fuoriclasse...E' sostenibile' a Iis Europa Unita di Lissone

"Meritocrazia Italia annuncia i vincitori della prima Edizione del Premio per Istituti Scolastici Tecnici ad Indirizzo Turistico "Una Scuola Fuoriclasse… È Sostenibile". Tra le scuole partecipanti che si sono distinte per l’organizzazione e la realizzazione di visite guidate, uscite didattiche o viaggi di istruzione realmente sostenibili, il primo premio va all’Istituto Tecnico Turistico Iis Europa Unita di Lissone, Monza e Brianza. Se ne mette in evidenza l’eccellenza delle pratiche sostenibili, dimostrata attraverso un progetto educativo completo e coinvolgente, che ha saputo valorizzare le bellezze artistiche e naturali di Lissone, Monza e del Canale Villoresi. Utilizzando metodologie innovative e strumenti digitali avanzati, gli studenti hanno sviluppato competenze trasversali essenziali, hanno utilizzato mezzi di trasporto sostenibili e hanno promosso l’accessibilità ai luoghi ai partecipanti e ad eventuali visitatori". Lo si legge in una nota di Meritocrazia Italia.

"Il premio, consistente nella somma di 1.000 euro destinata a ulteriori attività educative sostenibili per l’anno scolastico 2024/2025, vale come riconoscimento dell’impegno dell’Istituto nel promuovere un apprendimento significativo e sostenibile. - continua la nota - Inoltre, va una menzione speciale per il "Legame con il Territorio" a: l’ISS DON GEREMIA PISCOPO, di Arzano (NA), che, con l’uscita "Valorizzazione del territorio e del paesaggio", ha unito la valorizzazione delle bellezze museali e paesaggistiche di Arzano e Napoli con una forte collaborazione con enti locali; l’IISS PATINI-LIBERATORE, di Castel di Sangro (AQ), che, con l’uscita "Ferrovia dei Parchi", si è focalizzato sulla valo-rizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale dell’Abruzzo, in particolare della storica Ferrovia dei Parchi, con una forte collaborazione con realtà locali; l’ISIS G. FILANGIERI di Frattamaggiore (NA), che, con l’uscita "Trekking Urbano", si è distinto per la sua forte connes-sione con il territorio di Napoli, attraverso la valorizzazione della cultura, dell'arte e della storia locale, con un'attenzione partico-lare alla scoperta di luoghi meno noti della città".

"È meritevole di menzione speciale per 'l’Innovazione' 'l’Eco-sostenibilità' e la 'Tutela delle persone', l’ITE BODONI di Parma, che ha evidenziato un impegno molto apprezzabile nel campo della innovazione, e della sostenibilità ambientale e inclusiva. Il suo progetto ha offerto agli studenti un'esperienza diretta sul campo per esplorare le tematiche ambientali e climatiche, utilizzando metodologie efficaci e strumenti didattici innovativi, mezzi di trasporto sostenibili e promuovendo l'accessibilità per tutti gli studenti. - conclude la nota - Meritocrazia Italia si congratula con tutti gli istituti vincitori per l’impegno nel promuovere pratiche educative sostenibili nel settore turistico e ringrazia per il contributo dato al miglioramento continuo delle iniziative volte al benessere delle comunità locali. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo giovedì 17 ottobre, in occasione del sesto Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, e sarà trasmessa in diretta streaming dalle pagine social del Movimento".