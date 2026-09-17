"Il legame tra Meloni e Vannacci è necessario per vincere le elezioni e quindi è indissolubile"

"Giorgia Meloni vuole un'Europa debole, come Vannacci. Se in Germania vince l'Afd, l'Europa è finita". Sono le parole di Romano Prodi, che analizza il quadro dell'Italia e dell'Ue a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. "Meloni poteva essere la colla, la forza di congiunzione tra Francia e Germania" e non far fallire l'Unione europea, dice l'ex presidente del Consiglio. "Ma oggi è il freno, perché non vuole la fine dell'unanimità, gioca al minimo comune multiplo dell'Europa, gioca all'Europa di basso profilo", aggiunge sostenendo che se "la Germania nelle elezioni politiche generali cambiasse parere" e vincesse l'Afd, il partito di estrema destra in ascesa, "l'Europa è finita e siamo finiti tutti noi".

"Meloni deve avere anche rapporti con Forza Italia, nelle cose essenziali perché venga mantenuto questo rapporto lei si comporta in modo ambiguo. Nella vera sostanza lei vuole un'Europa debole, ed è la base su cui fonda la politica di Vannacci", afferma Prodi. Come c'è "il bollo elettorale, c'è il bollo Vannacci" per Meloni, dice Prodi che scommette sull'intesa tra il centrodestra e Futuro Nazionale. "Fino alle elezioni lo tieni lì, e poi dopo ti allei quando ne hai bisogno. Vannacci è legato a Meloni, e Meloni a Vannacci, il loro legame è necessario quando vogliono vincere le elezioni e quindi indissolubile. Che venga poi messo in atto prima o dopo le elezioni, dipenderà da come vanno i soldati, i rapporti, però uno fa parte dell'altro", prosegue.

Il governo ha appena varato l'eliminazione del bollo auto per il 2027. Il provvedimento dovrebbe diventare strutturale con la Manovra. "Il bollo elettorale piace alla gente perché dice che paga meno tasse, ma è una vergogna. E' un bonus, non viene dato a chi ne ha bisogno ma chi ha la macchina piccola, che hanno anche in centro città. E' come l'Ici sulla casa di Berlusconi: si dà a tutti, è un bonus elettorale. Ma per una famiglia serve altro, 15 euro di bonus le aggiustano il bilancio?", si chiede Prodi. Meloni, aggiunge, "è la ripetizione di quello che Berlusconi ha fatto".