E' stato fissato per il 12 settembre il voto in Parlamento per il nuovo Cda della Rai. E' quanto apprende l'Adnkronos.

Previo accordo, dunque, l'Aula del Senato dovrebbe votare la nomina dei due componenti del Cda della Rai giovedì 12 settembre: questa al momento l'ipotesi più avvalorata. A Montecitorio è in corso una conferenza dei capigruppo dove potrebbe essere definita la data del voto degli altri due componenti del Cda la cui nomina è in capo alla Camera.

Intanto la premier Giorgia Meloni, dopo la missione in Cina e la visita a Parigi per i Giochi olimpici, è tornata a lavoro a Palazzo Chigi. L'atteso vertice di maggioranza - con il dossier Rai tra i nodi da sciogliere - dovrebbe tenersi nella giornata di mercoledì, a margine dei lavori del Consiglio dei ministri. Lo riferiscono fonti di governo.