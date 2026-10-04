Matteo Renzi chiama i centristi, Antonio Tajani risponde a stretto giro: "Il centro è uno solo ed è Forza Italia". Il leader di Italia viva, dalla Leopolda, lancia il messaggio all'insegna delle "porte aperte". "La disponibilità è la più totale, non mettiamo veti su nessuno. Una piccola proposta. Vedo tanti leader o presunti tali, al centro e allora dico ai leader del centro: noi non vogliamo annettere nessuno, chi vuole venire in condizioni di parità è benvenuto ma, come me, non chiedete di essere candidati nel listone, rinunciate al posto sicuro e giocatevela candidati in lista. Quindi lancio un appello a tutti i centristi, nessuna annessione ma parità. E il mio è un grande appello anche ai riformisti di Forza Italia: lasciate il centrodestra, quella coalizione non è la vostra", dice Renzi.

La risposta di Tajani arriva poco dopo. "Il centro è uno solo: Forza Italia. Siamo la casa dei moderati, il Partito popolare europeo in Italia, alternativi alla sinistra e pilastro del centrodestra fondato da Silvio Berlusconi", dice il ministro degli Esteri e vicepremier. "Le elezioni europee lo hanno dimostrato: Forza Italia è l’unica forza moderata italiana rappresentativa del centro nell’Europarlamento. Abbiamo coinvolto Noi Moderati e la Südtiroler Volkspartei e vogliamo continuare su questa strada. Il nostro obiettivo è allargare ancora di più questo spazio a tutte le forze politiche, sindacali e sociali che si riconoscono idealmente nel popolarismo europeo, anche attraverso la collaborazione con movimenti liberali come il Partito radicale con cui abbiamo condotto un’importante campagna sulla drammatica situazione nelle carceri. A chi ha creduto in buona fede che a sinistra esistessero ancora una vera cultura socialdemocratica e una tradizione laburista diciamo che oggi quello spazio politico non c’è più. Se credete nel riformismo, nella libertà, nel garantismo, nell’Europa e nell’Occidente, la vostra casa non può che essere Forza Italia", aggiunge.

"I cittadini ci hanno premiato - ha assicurato Tajani - elezione dopo elezione, perché vedono in noi una classe dirigente seria, credibile, dinamica, affidabile e radicata su tutto il territorio. Forza Italia è cristiana, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Noi non inseguiamo il centro: noi siamo il centro". "Noi non inseguiamo il centro: noi siamo il centro", ribadisce il leader azzurro. "Per dirla con Battiato, siamo noi il centro di gravità permanente della politica italiana".