Report, procura Torre Annunziata apre inchiesta su audio Sangiuliano-Corsini

Aperta un'inchiesta dopo che la trasmissione Report ha mandato in onda un audio privato tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista del Tg2 Federica Corsini.

Stando a quanto anticipato dal quotidiano Il Mattino, la Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha aperto un fascicolo d'inchiesta per i reati di captazione abusiva di una conversazione privata e rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio. L'inchiesta è scattata in seguito agli esposti presentati dall'avvocato Silverio Sica in rappresentanza dell'ex ministro della Cultura.

L'ipotesi è che l'audio della conversazione possa essere stato registrato da Maria Rosaria Boccia a Pompei e poi sia finito alla redazione di Report che, durante l'ultima puntata, ha trasmesso il dialogo privato tra Sangiuliano e la moglie.