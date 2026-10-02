circle x black
Cerca nel sito
 

Rispunta la sedia 'spolverata' da Berlusconi con il fazzoletto nel 2013 da Santoro, Travaglio: "Ce l'ho nel mio ufficio"

il direttore del Fatto in video mostra la poltrona ricoperta da ritagli: "L'ho avuta in regalo dopo la trasmissione del 2013"

Rispunta la sedia 'spolverata' da Berlusconi con il fazzoletto nel 2013 da Santoro, Travaglio:
02 ottobre 2026 | 16.37
Vittorio Amato
LETTURA: 1 minuti

L'immagine di Silvio Berlusconi che 'pulisce' la sedia di Marco Travaglio da Michele Santoro è tornata a far parlare di sè proprio in occasione dei 90 anni del Cavaliere, perchè compariva su una maxi torta tricolore alla 'festa' organizzata da Forza Italia a Napoli. I media si sono concentrati soprattutto sul fazzoletto che il leader azzurro estrasse, a sorpresa, dal taschino con un vero e proprio coup de thèatre dei suoi. Ma che fine ha fatto quella poltrona anonima trasformatasi in un oggetto iconico del berlusconismo? Ce l'ha il direttore de 'Il Fatto Quotidiano', la custodisce gelosamente nel suo ufficio romano. A rivelarlo divertito è lo stesso Travaglio in un video postato sul profilo Instagram del giornale per presentare il libro, 'Il regista di Berlusconi', dedicato all'uomo immagine del presidente di Fi scritto dalla cronista parlamentare Paola Zanca.

L'episodio del fazzoletto bianco che l'ex premier tirò fuori in diretta tv per 'spazzolare' la poltrona dove poco prima si era seduto Travaglio risale al 10 gennaio 2013. ''Eravamo nello studio de La7, usato per 'Servizio Pubblico' -ricorda il giornalista- un programma autoprodotto. Alla fine ci siamo portati via tutto e io, grazie ai cameraman che curavano lo studio, ho avuto in regalo la sedia 'spolverata', che adesso è nel mio ufficio. Purtroppo è ricoperta di ritagli di giornale perchè il mio archivio è sempre un work in progress...'', conclude Travaglio pubblicando anche una foto della celebre poltrona.

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Berlusconi Travaglio Santoro Fazzoletto Poltrona
Vedi anche
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza