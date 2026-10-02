Rispunta la sedia 'spolverata' da Berlusconi con il fazzoletto nel 2013 da Santoro, Travaglio: "Ce l'ho nel mio ufficio"

L'immagine di Silvio Berlusconi che 'pulisce' la sedia di Marco Travaglio da Michele Santoro è tornata a far parlare di sè proprio in occasione dei 90 anni del Cavaliere, perchè compariva su una maxi torta tricolore alla 'festa' organizzata da Forza Italia a Napoli. I media si sono concentrati soprattutto sul fazzoletto che il leader azzurro estrasse, a sorpresa, dal taschino con un vero e proprio coup de thèatre dei suoi. Ma che fine ha fatto quella poltrona anonima trasformatasi in un oggetto iconico del berlusconismo? Ce l'ha il direttore de 'Il Fatto Quotidiano', la custodisce gelosamente nel suo ufficio romano. A rivelarlo divertito è lo stesso Travaglio in un video postato sul profilo Instagram del giornale per presentare il libro, 'Il regista di Berlusconi', dedicato all'uomo immagine del presidente di Fi scritto dalla cronista parlamentare Paola Zanca.

L'episodio del fazzoletto bianco che l'ex premier tirò fuori in diretta tv per 'spazzolare' la poltrona dove poco prima si era seduto Travaglio risale al 10 gennaio 2013. ''Eravamo nello studio de La7, usato per 'Servizio Pubblico' -ricorda il giornalista- un programma autoprodotto. Alla fine ci siamo portati via tutto e io, grazie ai cameraman che curavano lo studio, ho avuto in regalo la sedia 'spolverata', che adesso è nel mio ufficio. Purtroppo è ricoperta di ritagli di giornale perchè il mio archivio è sempre un work in progress...'', conclude Travaglio pubblicando anche una foto della celebre poltrona.