Il vicepremier: "Grazie a contributo miliardario banche superiamo legge Fornero"
"In pensione a 64 anni già dal 2027. Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche, supereremo la legge Fornero già dall’anno prossimo, permettendo a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di andare in pensione non più a 67 ma a 64 anni. Una scelta di giustizia e buon senso''. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un video postato sui social.
In pensione a 64 anni già dal 2027! Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche, dall’anno prossimo decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori potranno andare in pensione a 64 anni anziché a 67. Un passo concreto per superare la legge Fornero: una scelta di giustizia e buon senso!— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 17, 2026
Oggi il leader della Lega Matteo Salvini, parlando a margine di un convegno della Lega sullo sport alla Camera, ha aggiunto che "non se ne parla" di dirottare gli 850 milioni previsti in manovra per l'uscita anticipata dal lavoro sulla sanità "e nessuno mi ha fatto questa proposta. L'ho letta su Repubblica ma non se ne è parlato nel vertice di maggioranza e non se ne parlerà".
Sempre per aumentare il fondo in manovra da 850 milioni per l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni già dal 2027 "abbiamo più di una proposta. Ci sono degli emendamenti ad esempio che riguardano un ulteriore contributo dal mondo bancario e altri emendamenti che vanno a recuperare soldi non spesi sui altri capitoli", ha precisato Salvini.