"In pensione a 64 anni già dal 2027. Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche, supereremo la legge Fornero già dall’anno prossimo, permettendo a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di andare in pensione non più a 67 ma a 64 anni. Una scelta di giustizia e buon senso''. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un video postato sui social.

In pensione a 64 anni già dal 2027! Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche, dall’anno prossimo decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori potranno andare in pensione a 64 anni anziché a 67. Un passo concreto per superare la legge Fornero: una scelta di giustizia e buon senso! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 17, 2026

Oggi il leader della Lega Matteo Salvini, parlando a margine di un convegno della Lega sullo sport alla Camera, ha aggiunto che "non se ne parla" di dirottare gli ﻿850 milioni previsti in manovra per l'uscita anticipata dal lavoro sulla sanità "e nessuno mi ha fatto questa proposta. L'ho letta su Repubblica ma non se ne è parlato nel vertice di maggioranza e non se ne parlerà".

Sempre per aumentare il fondo in manovra da 850 milioni per l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni già dal 2027 "abbiamo più di una proposta. Ci sono degli emendamenti ad esempio che riguardano un ulteriore contributo dal mondo bancario e altri emendamenti che vanno a recuperare soldi non spesi sui altri capitoli", ha precisato Salvini.