Anche Elly Schlein contagiata dalla 'febbre GTA VI'. Dopo 13 anni di attesa, arriva il videogioco che segna un nuovo capitolo nella saga di Grand Theft Auto. Il 19 novembre è una data da cerchiare in rosso per gli appassionati. Tra questi, a quanto pare, anche la segretaria del Pd. Schlein, come mostra la storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, come tantissimi giocatori ha atteso che il videogame fosse disponibile online per acquistarlo e giocare. "Pronte", il messaggio che campeggia nella storia: postazione preparata in compagnia del cane e sullo schermo il conto alla rovescia.

L'uscita di GTA diventa un assist per il Pd che pubblica un post per evidenziare le proprie proposte. "Trucchi di GTA VI che la destra non vuole che tu sappia", è il post che compare anche sul profilo di Schlein. Si parla di sanità, lavoro, energia, trasporti. "Su GTA sono trucchi, nella realtà l'anno prossimo li sblocchi con il voto".