Fratelli d'Italia in calo, Pd in crescita. Secondo l'ultimo sondaggio politico realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, con dati aggiornati al 3 giugno, Fratelli d'Italia perde mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione del 13 maggio, scendendo al 30,5%. Nelle intenzioni di voto se si votasse oggi, il Partito democratico guadagna un punto, salendo al 22,5%. Il Movimento 5 Stelle arretra al 12,5% (-0,5%), mentre la Lega resta stabile al 9%, così come Forza Italia all'8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra cala dello 0,5%, portandosi al 6%. Azione cresce dello 0,5% e arriva al 3,5%, stessa variazione positiva per Italia Viva, ora al 2,5%. +Europa e Noi Moderati si confermano entrambe all'1,5%.

A livello di coalizioni, il centrodestra perde mezzo punto e si attesta al 49,5%; il centrosinistra guadagna lo 0,5% e raggiunge il 30%. Un eventuale "campo largo" salirebbe al 48,5%, in crescita di un punto. Infine, la quota di astenuti e indecisi scende al 45% (-1%).