Fratelli d'Italia e Pd in calo, Movimento 5 Stelle stabile, crescono Forza Italia e Lega. Il sondaggio politico Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni in Italia. In vettà c'è sempre Fdi: il partito di Giorgia Meloni cede lo 0,3% e si attesta al 29,7%, con un ampio margine sul Pd che compie un analogo passo indietro.

I dem cedono lo 0,3% e valgono ora il 22,4%. Il M5S di Giuseppe Conte rimane fermo al 12,2%. Alle sue spalle sale Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e sale al 9,3%. Passo in avanti anche della Lega di Matteo Salvini, dall'8% all'8,4%.

Verdi e Sinistra scendono dal 6,1 al 6%. Più indietro, Azione al 3,6%, Italia Viva al 2,4%, +Europa all'1,8% e Noi Moderati all'1%.