Calano i primi due partiti, i dati del sondaggio Swg per il Tg La7

Fratelli d'Italia e Pd in calo. M5S in crescita, Forza Italia scende e Lega stabile. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi, 14 aprile 2025.

Fratelli d'Italia rimane ampiamente primo partito: la formazione di Giorgia Meloni cede lo 0,2% e ora vale il 30% netto. Perde di più il Pd, che rispetto ad una settimana fa cala dello 0,3% e si attesta al 22%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,3% e sale al 12,5%. Forza Italia scende dall'8,9% all'8,8% e ora è tallonata dalla Lega, che rimane all'8,7%.

Passo avanti di Verdi e Sinistra al 6,4%. Quindi Azione (3,6%), Italia Viva (2,7%), +Europa (1,9%) e Sud chiama Nord (1%).