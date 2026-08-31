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Sondaggio politico, Vannacci supera Forza Italia e Fratelli d'Italia cala

La media delle rilevazioni di Tp, Winpoll, Lab21, Bidimedia, Piepoli

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
31 agosto 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Vannacci supera Forza Italia. E' il dato che spicca nella media dei sondaggi tra il 23 e il 29 agosto, elaborata da Termometro politico. Il rilevamento evidenzia il sorpasso 'ufficiale' di Futuro Nazionale, il partito fondato da Vannacci, su Forza Italia e Lega. Fratelli d'Italia si conferma primo partito ma scende al 26,9%: per la formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il peggior risultato dalle elezioni politiche del 2022.

Secondo la media delle rilevazioni di Tp, Winpoll, Lab21, Bidimedia, Piepoli, Futuro Nazionale sale al 7,4% - secondo le intenzioni di voto in caso di elezioni - e scavalca Forza Italia che cala al 7,3%. La Lega arriva al nuovo minimo storico del 5,5%.

Nel campo progressista, invece, il Partito democratico della segretaria Elly Schlein rimane pressoché stazionario al 21%, il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte scende al 12,6%, Avs sale al 6,6%. Italia viva-Casa riformista rimane stabile al 2,4%, così come stabile è +Europa fotografata all'1,4%. Fuori dai due poli, poi, c'è Azione di Carlo Calenda, che scende al 2,8%, al di sotto dello sbarramento del 3%.

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sondaggio elezioni sondaggio vannacci
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