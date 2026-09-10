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Sondaggio politici, Pd più vicino a Fratelli d'Italia. Vannacci sale ancora

Il rilevamento Ixe con le intenzioni di voto in caso di elezioni

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
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10 settembre 2026 | 13.12
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia in calo, Pd e M5S in crescita. Roberto Vannacci e Futuro Nazionale sempre più su. Sono i dati del sondaggio Ixe con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 10 settembre 2026. Il rilevamento evidenzia che, tra gli interpellati, il 49,3% andrebbe sicuramente a votare. Il 12,8% non prende minimamente in considerazione l'ipotesi di recarsi al seggio.

I dati

Fratelli d'Italia si conferma primo partito ma, rispetto al rilevamento di luglio, perde l'1,4% e scende al 26,1%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni vede ridursi il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che guadagna lo 0,6% e sale al 22%. Passo avanti anche per il M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 12,8% al 13,6%.

Continua l'ascesa di Futuro Nazionale: il partito fondato e guidato da Vannacci arriva all'8,1%: un punto in più rispetto a luglio, in un cammino iniziato a febbraio con il primo rilevamento che assegnava il 2,7% a FN. Oggi, Vannacci si colloca - per Ixe - sopra Forza Italia, che scende dal 7,7% al 7,6%. Verdi e Sinistra si collocano al 7,3%, mentre la Lega scende dal 5,1% al 4,6%. Seguono staccate Azione (3%), Italia viva (2,4%), +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1%).

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sondaggio elezioni sondaggio meloni sondaggio voto
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