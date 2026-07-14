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Ucraina, Meritocrazia Italia: "Europa unica sempre, non volenterosi"

Walter Mauriello - (Uff. stampa)
Walter Mauriello - (Uff. stampa)
14 luglio 2026 | 14.51
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

"Europa unica sempre, non volenterosi. L’Europa non può più permettersi di andare avanti a volontari e volenterosi. Non possiamo più affrontare le grandi sfide di questo secolo con improvvisazione, con 27 voci diverse che si sovrappongono, con leadership deboli che aspettano che 'qualcun altro' decida. L’Europa ha bisogno di progettualità. Di visione. Di una leadership forte. Ha bisogno di un’Europa che smetta di rincorrere le crisi e inizi a prevenirle. Un’Europa che abbia un piano industriale, energetico, demografico, di difesa. Un’Europa che non sia un condominio di veti incrociati, ma una casa con un progetto comune". Così in una nota Meritocrazia Italia a firma del presidente nazionale Walter Mauriello.

"E sapete qual è la vera forza? La vera forza sarebbe avere sempre una sola voce. Una sola voce che parla al mondo. Una sola voce che tutela i cittadini, le imprese, i lavoratori. Una sola voce che non si nasconde dietro ai compromessi al ribasso, ma che ha il coraggio di scegliere, di decidere, di prendersi la responsabilità. Non è centralismo. È responsabilità. Non è annullare le identità. È metterle al servizio di un obiettivo più grande: il futuro dei nostri figli. Meritocrazia Italia chiede questo all’Europa: meno chiacchiere, più progetti. Meno deleghe, più leadership. Meno ideologie, più merito. Perché quando c’è una sola voce forte, chiara, autorevole... il mondo ascolta. E l’Italia, con il suo talento e il suo lavoro, può finalmente contare. È giunto il momento di cambiare passo per avere una pace internazionale duratura", conclude Mauriello.

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Europa Meritocrazia Leadership
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