Gli insulti dell'anchorman amico di Putin, in italiano e russo, dopo che è saltato il suo intervento in Rai. Da Calenda a Zingaretti solidarietà dai colleghi

"La sua bocca puzza di tirannia, bestia schifosa, vergogna della razza umana". Così il propagandista russo Vladimir Soloviev ha attaccato e insultato la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, su Rossija 1 dopo lo stop alla sua partecipazione al programma di Giletti, 'Lo stato delle cose' su Rai3. Lo rende noto lo staff dell'eurodeputata Dem.

"La minaccia putiniana all’Italia, spiegata in un video", scrive sui social il giornalista e autore Tv Marco Fattorini, in un post rilanciato dalla stessa Picerno, che ieri aveva chiesto spiegazioni alla Rai e alla commissione di Vigilanza sull'ospitata, poi saltata, dell'anchorman russo amico di Vladimir Putin.

In serata erano arrivati anche i ringraziamenti ai vertici Rai e ai deputati del Pd in commissione di Vigilanza Rai "per aver evitato di dare voce ad uno dei peggiori propagandisti putiniani. La libertà di stampa o di parola non c’entra nulla, Vladimir Soloviev è il megafono di Putin sulla tv Rossija 1 non è un giornalista".

Il post di Picerno

Parole alle quali Soloviev risponde con un attacco durissimo: "Ecco cosa devi capire miserabile bestia pietosa: che vai contro tutti i principi della democrazia europea". E poi, in italiano: "Ma va', idiota patentata". E ancora, in russo: "Se tu osi, schifosa bestia, accusare me di disinformazione, allora cosa diresti di Donald Trump che sostiene che voi europei sieti dei bugiardi? Cosa dici al cyber king americano Sachs che sostiene che la vostra russofobia è 'pazzesca' (in italiano, ndr.)? Siete impazziti? Vergogna della razza umana", di nuovo in italiano, "ecco chi sei. E notate: si intromettono negli affari del giornalismo italiano, ma hanno paura di intromettersi nelle elezioni romene".

Solidarietà dai colleghi

Su X il Parlamento europeo ha subito espresso "solidarietà alla vicepresidente Pina Picierno, bersaglio di inaccettabili attacchi. Il Parlamento europeo sostiene fermamente la democrazia e la libertà di espressione, e si oppone a tutte le forme di incitamento all'odio", si legge in un post.

"Solidarietà piena alla collega Pina Picierno contro gli ennesimi vergognosi attacchi che arrivano dalla Russia. Una sequela di insulti gravi, volgari e inaccettabili che non scalfiranno in tutti noi la determinazione di continuare a dire la verità", ha scritto sui social il capo delegazione Pd al Parlamento Ue Nicola Zingaretti. "Feccia russa. Solidarietà a Pina Picierno", ha fatto eco su Twitter Carlo Calenda.

Al fianco della Picierno, sempre via social, anche il senatore del Pd Filippo Sensi ("sono solo medaglie gli insulti dei putinisti e della loro orrenda propaganda"); il senatore di Iv Ivan Scalfarotto ("la mia solidarietà e gratitudine a Pina Picierno, instancabilmente a presidio della nostra libertà e della nostra democrazia"); la deputata del Pd Lia Quartapelle ("solidarietà a Pina Picierno, che sa come reagire agli striscianti tentativi di influenza del Cremlino") e anche il virologo Roberto Burioni ("Coraggiosa, tenace, una grandissima donna. Meriterebbe maggiore spazio in quello sfortunato partito").