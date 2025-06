Il Partito Democratico Europeo ha presentato oggi a Bruxelles "il primo spot politico al mondo interamente creato con l’intelligenza artificiale". A lanciare l’iniziativa è il partito guidato dal segretario generale Sandro Gozi, eurodeputato e voce di punta del gruppo Renew Europe. Il video mostra sei attori generati dall’IA che si rivolgono agli spettatori con affermazioni paradossali, come "La libertà di espressione non significa nulla per me" o "I diritti dei lavoratori sono irrilevanti per me".