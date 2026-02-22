circle x black
Vannacci all'attacco: "Follia in Forza Italia, per alcuni benpensanti uomo può essere incinto"

Il post del generale leader di Futuro Nazionale: "Quando parlo di destra slavata che assomiglia sempre di più ad una sinistra non alla moda mi riferisco anche a questo"

Roberto Vannacci - Fotogramma
22 febbraio 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Follia tra i banchi di Forza Italia: per gli eurodeputati De Meo, Falcone, Princi, Tosi (e anche Dorfman, che milita nel Ppe per un'alleanza con Forza Italia) un trans - ovvero un uomo con tanto di batacchio che si percepisce una donna - deve essere una donna a tutti gli effetti e, magari, partecipare alle gare olimpiche femminili, avere una carta di identità con un nome femminile, essere ricoverata in un reparto femminile in ospedale e accedere alle quote rosa se fa politica in Italia. Con lo stesso concetto un uomo, per questi benpensanti, può essere incinto". Ad attaccare è il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci sulla sua pagina Facebook e aggiunge: "Futuro nazionale non cede di un millimetro e mantiene salda la barra a dritta".

"Quando parlo di destra slavata che assomiglia sempre di più ad una sinistra non alla moda mi riferisco anche a questo. Che l'ideologia gender avesse ubriacato la sinistra si sapeva ma che anche Forza Italia voglia perorare le cause di Zan e di Luxuria rappresenta un cambio di postura rilevante. Ve la lascio tutta, questa destra! Parlando di estremismi, chi è più estremo? Chi sostiene che la famiglia sia formata da una donna, un uomo e dei figli o chi accetta che un uomo possa essere considerato a tutti gli effetti una donna e che magari possa esser incinto?", conclude.

