Roberto Vannacci, leader Futuro Nazionale, oggi in conferenza stampa. Rispondendo a chi gli chiede quali sono le linee rosse del partito, su cui non ci può essere cedimento, l'ex generale è categorico: "Io - dice - non mi voglio svegliare domani con una moltitudine di persone che pregano Allah in piazza del Duomo, non mi voglio svegliare domani con le scuole italiane che chiudono in occasione del Ramadan o con le moschee ricavate dentro le aule delle scuole italiane, non mi voglio svegliare domani con una legge che non è uguale per tutti, perché un reato non è più o meno grave in base al colore della pelle, alla religione o all'orientamento sessuale di chi lo commette o di chi lo subisce. Queste sono delle linee rosse che non sono travalicabili, per quanto ci riguarda".

Sul decreto bollette, aggiunge rispondendo a una nuova domanda, "oggi Futuro Nazionale darà il suo segnale, daremo un segnale forte per un provvedimento che non raggiunge gli obiettivi". Sul provvedimento il governo ha chiesto il voto di fiducia alla Camera, atteso nel primo pomeriggio.

"Noi mettiamo davanti a tutto gli interessi degli italiani, ringrazio Gianni Alemanno, che ho incontrato sin dai tempi del mio libro, loro daranno un valore aggiunto a Futuro Nazionale, è un battaglia della destra pura e orgogliosa, capace di segnare una propria strada", ha poi aggiunto annunciando la confluenza di Indipendenza di Gianni Alemanno dentro Futuro Nazionale.

E sulla mancata concessione dell'utilizzo della base di Sigonella agli americani, l'ex generale spiega: "Questo governo aveva continuato a concedere l'utilizzo delle basi sulla base dei trattati firmati sino ad oggi, se ha preso una decisione del genere vuol dire che evidentemente tale richiesta usciva da quell'impianto dei trattati autorizzati sino ad oggi, quindi se lo ha fatto perché queste erano le condizioni, secondo me ha fatto bene".