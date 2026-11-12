circle x black
Cerca nel sito
 

Vannacci: "Antifascismo non è un valore per la Costituzione"

La Costituzione "è anti monarchica, non è anti fascista"

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Segui Adnkronos su Google
13 novembre 2026 | 00.17
Giuseppe Greco
LETTURA: 1 minuti

La Costituzione "è anti monarchica, non è anti fascista. Nell'articolo 139 si dice che la forma repubblicana è l'unica accettabile ed è proibita la ricostituzione di quel partito fascista disciolto". Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, a Piazzapulita su La7 ha risposto così alle domande di Corrado Formigli.

"I valori della Resistenza sono in parte quelli che hanno costituito l'Italia quindi non vedo perché li dovrei rinnegare. Ma ricordo che l'Italia è stata liberata più che altro dalle forze alleate più che dalla resistenza. Libertà e democrazia certo, ma l'antifascismo non è un valore e non è citato dalla Costituzione, non c'è un articolo che ne parla", ha aggiunto il leader di Futuro Nazionale. Definirebbe il fascismo male assoluto, come fece Gianfranco Fini? "No", ha risposto Vannacci.

Per una alleanza alle elezioni "io ho posto condizioni ben precise: siamo disponibili a parlare con chiunque, Meloni in testa, anche con la sinistra, a condizione che si inquadrino nelle linee rosse tracciate nel partito. Chi la pensa come noi può fare una alleanza su punti ben precisi", ha detto Vannacci.

Con la Meloni "una coppia di fatto? Non esagererei, nel programma di Futuro nazionale e in quello di FdI hanno trovato analogie all'82%, ma Futuro nazionale va avanti anche sneza Meloni", ha aggiunto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Toscana
Allarmi bomba, studenti romani: "La mail non era credibile ma c'è un po' di angoscia" - Video
Maxi rissa fra lottatori Mma, le immagini della scazzottata in un hotel di Dubai
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza