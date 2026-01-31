circle x black
"Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica di Roma", Pd chiede intervento Giuli

La nota dei dem dopo le notizie di stampa: "Inaccettabile quanto accaduto nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, no ad alterazioni arbitrarie del patrimonio culturale"

Il dettaglio sul volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina, somigliante alla premier Giorgia Meloni
31 gennaio 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
''Chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina. Quanto emerso non è accettabile". Con una nota il Pd chiede l'intervento del ministro della Cultura commentando la notizia di stampa secondo la quale il volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, assomiglierebbe al viso della premier Giorgia Meloni.

"L’ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato -sottolinea la capogruppo dem in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi- possa aver prodotto un’immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici. Il patrimonio culturale italiano non può essere piegato a letture improprie né tantomeno trasformato attraverso operazioni che ne compromettano l’autenticità e il valore storico".

"Indipendentemente dal fatto che si tratti del volto di Giorgia Meloni -conclude Manzi- riteniamo indispensabile un intervento immediato della Soprintendenza, finalizzato ad accertare i fatti, verificare la regolarità degli interventi effettuati e disporre il ripristino. La tutela dei beni culturali è un dovere pubblico e una responsabilità istituzionale che non ammette ambiguità né ritardi''.

