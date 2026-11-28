Da Lunedi 23 novembre in seconda serata su Rai 1, è ricominciato XXI Secolo, programma ideato condotto da Francesco Giorgino. Quest'anno all'interno della trasmissione ci sarà anche una rubrica curata da Dejan Cetnikovic al secolo Karaoke Reporter che avrà il compito di testare le doti artistiche dei politici italiani. Nella prima puntata Dejan ha fatto recitare l'iconica scena della lettera del film "Totò, Peppino e la Malafemmina" ai seguenti politici: Maurizio Gasparri di Forza Italia, Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, Marco Osnato di Fratelli d'Italia ed Enzo Amendola del Partito Democratico.