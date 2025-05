Prima approvazione del Senato per il Decreto Cittadinanza

L’Aula del Senato, nella seduta di giovedì 15 maggio, ha approvato in prima lettura il cd. Decreto Cittadinanza (Dl 36/2025). Il provvedimento passa ora alla Camera per l’avvio dell’esame in II lettura. 81 senatori si sono espressi favorevolmente, 37 invece i contrari. Il testo, tra l’altro, introduce delle limitazioni all’esercizio del principio dello ius sanguinis prevedendo la cittadinanza automatica solo ai nati all’estero che abbiano almeno un genitore o un nonno cittadino italiano; i figli di cittadini italiani nati all’estero, invece, avranno la possibilità di acquisire la cittadinanza su richiesta dei genitori. Inoltre, viene introdotta la possibilità di riacquisire la cittadinanza italiana per gli italiani emigrati che hanno dovuto cambiare cittadinanza per poter lavorare nei Paesi dove si sono stabiliti. “Il Decreto legge rappresenta un ulteriore passo dell’impegno del Governo per rafforzare l’assistenza ai connazionali all’estero e interviene sulla disciplina della cittadinanza per garantire un esercizio più consapevole”, ha dichiarato in Aula il Sottosegretario per i rapporti col Parlamento, Matilde Siracusano.

Link al testo approvato dal Senato.