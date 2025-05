Primo ok della Camera al Decreto immigrazione irregolare

In settimana sono proseguiti i lavori parlamentari sul Decreto immigrazione irregolare (Dl 37/2025) noto anche come Decreto Albania, che nella seduta di giovedì 15 maggio ha visto concludere l’esame in I lettura alla Camera con il voto favorevole dell’Aula con 126 favorevoli e 80 contrari. Il testo approvato passa ora all’esame del Senato. Tra le novità previste nell’attuale versione del provvedimento, il rafforzamento delle azioni di rimpatrio con l’ampliamento delle categorie di persone che possono essere trasferite nelle strutture in Albania ovvero coloro che sono destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati, mentre in precedenza potevano essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale anche a seguito di operazioni di soccorso in mare. Per quanto affermato, le strutture sul territorio albanese, in sintesi, vengono equiparate a quelle previste dalla normativa nazionale ovvero agli hotspot. Il provvedimento, inoltre, modifica i casi in cui può essere applicata la cosiddetta procedura accelerata alla frontiera o nelle zone di transito, introduce novità sul provvedimento di trattenimento e prevede il potenziamento tecnico e logistico dei CPR.

Link alla scheda del provvedimento.