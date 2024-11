Prosegue al Senato l’esame della Legge quadro in materia di interporti

Il tema degli interporti è centrale in ottica di sviluppo del sistema dei trasporti in quanto nodi di interscambio tra via marittima e rotaia specie con riferimento alle reti transeuropee Ten-T. In realtà gli interporti non sono una novità, in quanto esistono da tempo, ma ad oggi non vi sono norme ad hoc per tali infrastrutture. Tra le proposte inserite nella Legge quadro in esame, vi è l’istituzione del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica con compiti di programmazione e coordinamento di tutte le iniziative attinenti lo sviluppo degli interporti, in collaborazione con le Autorità del sistema portuale. Al Senato è proseguito l’esame in Commissione Ambiente, sede redigente, della Legge quadro sugli interporti. Nella seduta del 19 novembre, il Presidente ha comunicato che risultano presentati 112 emendamenti al disegno di legge 1055 che è stato assunto come testo base su cui proseguire i lavori parlamentari. L’esame, inoltre, è proseguito anche in sede consultiva in Commissione Politiche UE con la relazione del Presidente Terzi di Sant’Agata (FDI), al termine della quale è intervenuta la Senatrice Rojc (PD) segnalando di aver presentato un emendamento in cui si prevede che nell’ambito di ricognizione degli interporti già esistenti vengano compresi anche quelli di Pordenone-Villanova e SDAG di Gorizia. La discussione è proseguita nella seduta del 20 novembre in cui è stato avviato l’esame in sede consultiva in Commissione Affari Costituzionali. Il Presidente On. Tosato (Lega), per quanto di competenza, ha espresso parere non ostativo che è stato approvato dalla Commissione stessa a seguito di votazione. Mentre l’esame in Commissione Bilancio è stato rinviato a seguito di richiesta di chiarimenti sulla relazione tecnica depositata dalla Sottosegretaria per l’Economia e la Finanza Lucia Albano.

Link all’iter del provvedimento: https://shorturl.at/Nf9By