Prosegue l’esame del Dl Ambiente

In settimana è proseguito al Senato l’iter di conversione in legge del Dl Ambiente (Dl 153/2024) con un ciclo di audizioni in Commissione ambiente e il successivo deposito di memorie di diversi soggetti, tra cui: Confindustria, Italia Solare, Utilitalia, ERG, Alleanza per il fotovoltaico, Enea, WWF, Coldiretti. Nello specifico, Confindustria pur sottolineando un generale apprezzamento per il testo del Dl in oggetto che affronta temi prioritari per le imprese italiane, sottolinea la necessita di modificare in parte il provvedimento introducendo misure più incisive per favorire gli investimenti ed eliminare oneri ingiustificati a carico delle imprese. Ad incidere negativamente sono anche i prezzi di elettricità e gas che in Italia sono rimasti elevati specie rispetto ad altri Paesi come Francia e Germania, penalizzando la competitività delle imprese italiane. In tema di energia elettrica e relativi prezzi, Confindustria suggerisce, tra l’altro, di autorizzare rapidamente i progetti di grande taglia e quelli per l’autoproduzione industriale. In materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali (Art.1 del Dl), viene proposta un’estensione della lista di interventi progettuali definiti prioritari introducendo, tra gli altri, progetti di impianti da fonti rinnovabili in autoconsumo qualora assoggettabili alla disciplina di valutazione di impatto ambientale; progetti nuovi e di repowering che prevedano soluzioni di connessione a reti già esistenti e operanti, progetti eolici offshore di potenza pari almeno a 250 MW. Il testo del Dl, Inoltre, è approdato in Commissione affari esteri e difesa che ha avviato e concluso l’esame in sede consultiva, approvando la proposta di parere favorevole del relatore Sen. Marton (M5S) in tema di valutazioni e autorizzazioni ambientali che consentono al Ministero della Difesa di inserire gli interventi di transizione energetica in un unico programma di interventi per la transizione dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare dislocati sul territorio nazionale, nonché di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su beni del medesimo demanio militare.

Per approfondire: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/documenti/58609_documenti.htm