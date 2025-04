Pubblicato il decreto legislativo sulla riforma delle accise

Prende forma la riforma delle accise dopo che il 4 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 28 marzo 2025, n.43, che introduce la razionalizzazione degli adempimenti, nuovi obblighi e agevolazioni. Una delle novità di cui si è discusso molto è il progressivo allineamento delle accise su benzine e gasolio ad uso carburante per arrivare in cinque anni alla medesima aliquota di accisa. A tale fine, per ciascuno degli anni del quinquennio è applicata, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell’accisa sulle benzine e un aumento della medesima entità dell’accisa applicata al gasolio ad uso carburante. Tra le altre principali novità introdotte dal provvedimento, la nuova figura del Soggetto obbligato accreditato (Soac), ovvero un contribuente che può vantare un elevato livello di affidabilità fiscale e per tale motivo potrà usufruire di determinate agevolazioni, quali procedure amministrative e contabili semplificate ed esonero dalla cauzione fiscale. Il decreto, inoltre, le regole per il pagamento delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica su cui vengono definite le modalità di tassazione nei casi di uso domestico e non domestico.

