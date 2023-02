Il riconoscimento all'attore per il suo "impegno umanitario"

Il presidente russo Vladimir Putin ha assegnato un riconoscimento all'attore di Hollywood Steven Seagal, premiandolo con l'Ordine dell'Amicizia della Russia per il suo impegno umanitario. Il decreto statale, spiegano i media russi, menzionava il lavoro svolto da Seagal come rappresentante speciale del ministero degli Esteri per i legami umanitari con Stati Uniti e Giappone.