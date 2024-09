Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo Commissione Ue, commissario Coesione e Riforme

La nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen è stata formata. Raffaele Fitto è stato indicato come vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, incaricato anche della gestione dei fondi del Pnrr insieme a Valdis Dombrovskis, commissario all’Economia. Tre vicepresidenti provengono da Stati membri che hanno aderito prima della caduta della Cortina di ferro. E tre provengono da Stati membri che hanno aderito dopo la riunificazione dell’Europa. Dai Paesi baltici, dai Paesi nordici e dall'Europa Orientale. Si tratta della spagnola Teresa Ribera, responsabile di una transizione "giusta, pulita e competitiva", che avrà anche la delega alla Concorrenza. Il francese Stéphane Séjourné sarà "il vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia industriale. Sarà inoltre responsabile del portafoglio dell'industria, delle Pmi e del mercato unico. Guiderà il lavoro per creare le condizioni affinché le nostre aziende possano prosperare: dagli investimenti e l’innovazione alla stabilità economica, al commercio e alla sicurezza economica". L'estone Kaja Kallas sarà Alta Rappresentante, come già noto. La rumena Roxana Minzatu sarà vicepresidente esecutiva per Persone, Competenze e Preparazione. Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme. La finlandese Henna Virkkunen sarà vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, Sicurezza e Democrazia.

Per approfondire: https://commission.europa.eu/about-european-commission/president-elect-ursula-von-der-leyen/commissioners-designate-2024-2029_en?prefLang=it