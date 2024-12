Regolamento industria europea per la difesa: avviato l’esame in Commissione

La Commissione Affari esteri del Senato ha avviato l’esame degli atti comunitari relativi alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa EDIP (COM 150/2024 e JOIN 10/2024). In fase di illustrazione il relatore, Sen. Alfieri (PD), ha svolto alcune osservazioni:rima di tutto, ha rilevato che con il ritorno di un conflitto nel cuore del Continente la Strategia industriale europea per la difesa definisce una visione di lungo termine per mettere in atto una serie di azioni finalizzate ad una maggiore prontezza di risposta del comparto industriale europeo della difesa. Alla luce di quanto detto, appare indispensabile che l’Ue riduca le sue dipendenze strategiche da Paesi terzi. In questo senso, la Strategia europea, contando sulle disponibilità del programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP), oltre a quelle messe a disposizione dal Fondo europeo per la difesa (FED), delinea le sfide a cui deve far fronte la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Inoltre, al fine di accrescere la capacità di risposta alle crescenti minacce, i Paesi membri sono tenuti a investire di più, meglio e insieme in Europa. Nel dettaglio, la Proposta di regolamento si articola in sei diverse sezioni: nella prima si evidenzia l’obiettivo di conseguire prontezza alla difesa a partire da un’industria europea della difesa più reattiva e resiliente; la seconda sottolinea il ruolo centrale degli investimenti di settore per conseguire la prontezza alla difesa; la terza rimarca la necessità di garantire la piena reattività in qualsiasi circostanza attraverso un adattamento più versatile della capacità europea di mobilitare rapidamente materiali di difesa; la quarta sezione propone un deciso aumento dei finanziamenti di settore al fine di attuare una maggiore prontezza del settore della difesa, a tale proposito viene indicato che il nuovo programma EDIP possa mobilitare risorse pari a 1,5 miliardi di euro; nel quinto capitolo viene suggerito di integrare la cultura della prontezza di reazione della difesa anche nelle altre politiche dell’Unione; infine, prontezza e resilienza dell’industria europea della difesa debbono essere conseguite anche grazie ai partenariati, specie rafforzando la cooperazione con la Nato.

Link alla pagina del Senato: https://shorturl.at/0ivlM