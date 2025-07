Riunione dei tre Ministri della Difesa del programma GCAP

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Ministro della Difesa del Giappone, Nakatani Gen e il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito, John Healey, hanno partecipato a una riunione in videoconferenza in ambito di Global Combact Air Programme (GCAP), il programma di collaborazione trilaterale della Difesa che coinvolge Italia, Giappone e Regno Unito per lo sviluppo di un sistema aereo di nuova generazione adatto ad operare nei domini aria, terra, mare, spazio, cyber. Al termine del vertice, i tre Ministri hanno diffuso un comunicato congiunto relativo ai principali sviluppi del programma GCAP. Prima di tutto, il lancio ufficiale di Edgewing, una joint venture tra realtà leader internazionali del settore dell’aerospazio ovvero BAE Systems (Regno Unito), Leonardo (Italia), Japan Aircraft Industrial Enhanchement Co. Ltd. (Giappone). Inoltre, è stata comunicata l’inaugurazione della nuova sede di Reading, nel Regno Unito, che ospiterà sia la Global International Government Organization (GIGO) che Edgewing, sotto la guida di una governance semplificata per condurre il programma, integrando le competenze e le risorse dei tre Paesi del GCAP. In ultimo, i tre Ministri hanno confermato il forte impegno e la determinazione nel portare avanti il programma anche mediante l’ampliamento della cooperazione trilaterale.

