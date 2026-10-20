Alzheimer: Di Brino (Altems Advisory), 'Pdta, integrazione ospedale-territorio e dati le chiavi per assistenza'

"Dalle analisi che abbiamo effettuato con le Regioni è emerso che i sistemi più integrati sono quelli che hanno valorizzato un meccanismo organizzativo strutturato in termini di percorsi e Pdta - Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, elementi di presa in carico tra ospedale e territorio con il coinvolgimento di diversi operatori sanitari e i sistemi informativi". Sono le parole di Eugenio Di Brino, co-fondatore e partner di Altems Advisory a Roma, intervenendo all'evento istituzionale nel corso del quale è stato presentato lo studio 'Alzheimer in Italia: sistemi regionali alla prova dell'innovazione diagnostico-terapeutica. Governance, percorsi e readiness organizzativa: un'analisi comparativa di nove Regioni'.