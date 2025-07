Animali, Di Brino (Altems Advisory): "Benefici da investimento in animali da compagnia"

“Diversi studi confermano il beneficio in termini di ritorno economico dell'investimento sul mondo animale. La maggior presenza di animali da compagnia nelle famiglie italiane comporta anche un beneficio per la qualità di vita, aiutando ad esempio le condizioni di ansia e depressione. La correlazione tra mondo umano e animale è quindi sempre più forte”. Così, Eugenio Di Brino, ricercatore Altems, co-founder and partner di Altems Advisory spin off università Cattolica del Sacro Cuore, partecipando al convegno dedicato al ruolo centrale della ricerca e dell’innovazione veterinaria per la salute pubblica, promosso dal senatore Guido Quintino Liris, che si è svolto al Senato, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim,.