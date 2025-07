Animali, Liris: "Riflettori accesi su benessere in ottica One Health"

“L'iniziativa di oggi in Senato accende riflettori sulla concezione di benessere e di salute del mondo animale e la sua correlazione con la socialità e la sanità dell'uomo. Non si tratta solo del benessere sociale che si può raggiungere con gli animali di compagnia, ma parliamo in una concezione One health”. Lo ha detto Guido Quintino Liris, V Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica, all’incontro ‘Future generazioni e salute animale: il ruolo centrale della ricerca e dell’innovazione’ su iniziativa dello stesso senatore, per un confronto, in sede istituzionale, sul valore generato dalla ricerca scientifica e dall’innovazione in ambito veterinario.