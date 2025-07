Animali, Ramot (Boehringer Ingelheim AH Italia): "R&S attrattivo per competitività"

“Dobbiamo assicurarci l'attrattività nel campo della ricerca e dello sviluppo in veterinaria, perché così possiamo rendere l'Italia più competitiva e attrarre investimenti nel Paese. È necessario armonizzare anche le regole e le normative a livello europeo, perché non sono temi confinati a un Paese o all'altro”. Lo ha detto Karin Ramot, amministratore delegato Boehringer Ingelheim Animal Health Italia, all’evento ‘Future generazioni e salute animale: il ruolo centrale della ricerca e dell’innovazione’ realizzato su iniziativa del Senatore Guido Quintino Liris, al Senato della Repubblica a Roma, per discutere, in sede istituzionale del valore generato dalla ricerca scientifica e dall’innovazione in ambito veterinario.