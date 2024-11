Ardizzone: "Nasce la Fondazione IG-IBD per stimolare la ricerca nelle MICI"

La Fondazione IG-IBD ha come obiettivo quello di sensibilizzare le istituzioni verso le malattie infiammatorie croniche intestinali, quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa e di supportare, stimolare la ricerca scientifica in questo campo perché i pazienti che si ammalano di queste patologie sono sempre più numerosi quindi è sempre più necessario disporre di metodiche diagnostiche e soprattutto terapie innovative” Sono le parole di Sandro Ardizzone, presidente Fondazione IG-IBD, ospite al XV Congresso Nazionale IG-IBD, il Gruppo Italiano per lo Studio delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, in corso a Riccione.