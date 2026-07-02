Buora (Europa Uomo), 'dal progetto Patient Association Academy proposte di possibili cambiamenti'

"Il grande valore aggiunto del lavoro, del confronto e della condivisione" durante i laboratori del progetto Patient Association Academy "è che si è passati dall'ascolto alla sintesi, all'individuazione delle priorità, e dalle priorità alla proposta di possibili cambiamenti. Lavorare tutti assieme è un valore aggiunto perché l'unione fa la forza: in questo modo" le associazioni diventano "molto più rappresentative nei confronti dell'Hta (Health technology assessment), dell'accesso al mercato e alle istituzioni in genere". Sono le parole di Ferruccio Buora, consigliere Europa Uomo, intervenendo oggi a Milano all'evento di J&J Innovative Medicine Italia dedicato alla Patient association academy e alla presentazione dell'agenda strategica 2026-2028.