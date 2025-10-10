Cancro seno metastatico, al via campagna per 'accesso più rapido a cure'

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fatto importanti passi avanti nel trattamento del tumore al seno metastatico, trasformandolo da malattia mortale a patologia che può essere resa cronica, dando così alle donne che ne sono colpite la possibilità di una più lunga prospettiva di vita. Perchè tutte le pazienti possano beneficiarne appieno però, è ancora necessario lavorare sulla rapidità e sull'equità di accesso ai farmaci. È dedicata a questo tema la nuova campagna di Europa Donna Italia "Pazienti, fino a un certo punto" presentata a Roma in vista della quinta Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico del 13 ottobre. La campagna gode del patrocinio di Aiom, Fondazione Aiom, Senonetwork - il network dei centri italiani di senologia - e delle Associazioni di pazienti Andos Onlus, Ropi - Rete oncologica pazienti Italia e Oltre il nastro rosa.