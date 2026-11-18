Nell'azienda ospedale università Padova è stata portata a termine una "procedura transcatetere di eccezionale complessità che apre importanti, innovative prospettive terapeutiche per pazienti affetti da cardiopatie congenite particolarmente rare e fino a oggi difficilmente trattabili". La procedura, informa una nota, ha riguardato un paziente di 62 anni con una cardiopatia congenita mai corretta e con fisiologia univentricolare: una condizione clinica ulteriormente complicata da una grave insufficienza della valvola mitrale. In assenza di opzioni chirurgiche o trapiantologiche praticabili è stata sviluppata una strategia terapeutica salvavita altamente personalizzata, combinando l'impianto percutaneo di 5 dispositivi TriClip con il posizionamento di un Atrial flow regulator (Afr) finalizzato a ottimizzare l'equilibrio delle pressioni atriali. L'innovazione - spiegano dall'ospedale - risiede non soltanto nell'impiego di tecnologie avanzate, ma soprattutto nella loro combinazione e nella loro applicazione a un'anatomia cardiaca estremamente complessa attraverso una strategia interventistica costruita sulle caratteristiche specifiche del paziente.

L'intervento è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Uoc Cardiologia, di cui Giuseppe Tarantini è responsabile, e la Uoc Cardiologia pediatrica diretta da Giovanni Di Salvo, con il coinvolgimento dell'Emodinamica delle cardiopatie congenite coordinata da Biagio Castaldi. La procedura è stata eseguita nella piastra operatoria di Emodinamica e Cardiologia interventistica, da un'équipe integrata con l'intervento congiunto e simultaneo di Tarantini e Castaldi, affiancati dagli ecocardiografisti interventisti della Cardiologia che hanno assicurato la guida ecocardiografica durante le diverse fasi dell'intervento e dall'équipe anestesiologica diretta da Demetrio Pittarello, il cui contributo è stato fondamentale per la gestione clinica ed emodinamica del paziente. La sinergia tra competenze interventistiche dell'adulto e delle cardiopatie congenite, specificità dell'imaging cardiovascolare avanzato e supporto anestesiologico ha consentito di affrontare "una sfida clinica e tecnica di straordinaria difficoltà, attraverso una strategia condivisa e un'esecuzione coordinata", si legge. "Un risultato che testimonia la capacità dell'azienda ospedale università Padova di tradurre innovazione tecnologica, competenze multidisciplinari e collaborazione clinica in opportunità di cura anche per pazienti con condizioni anatomiche e fisiopatologiche considerate ai limiti delle possibilità terapeutiche convenzionali".

"La particolarità di questa procedura - spiega Castaldi - sta nella combinazione di tecnologie avanzate in un cuore dall'anatomia estremamente complessa. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra le équipe della cardiologia dell'adulto, della cardiologia pediatrica e della cardioanestesia, presenti presso l'azienda ospedaliera di Padova, che sono in grado di gestire adulti con cardiopatia congenita anche molto complesse. Un lavoro di squadra che ci ha permesso di offrire una possibilità terapeutica a un paziente che aveva pochissime alternative valide". "Questo risultato - afferma il direttore generale Paolo Fortuna - rappresenta un motivo di orgoglio per tutta l'azienda ospedale università Padova e testimonia il valore di un modello di sanità fondato sull'integrazione tra innovazione tecnologica, elevate competenze e collaborazione multidisciplinare. È grazie ai talenti dei nostri professionisti, alla capacità di lavorare in sinergia e alla continua ricerca di soluzioni innovative che possiamo ampliare i confini delle attuali possibilità terapeutiche, offrendo prospettive di cura personalizzate e adatte anche a pazienti con condizioni anatomiche e fisiopatologiche particolarmente complesse. Un traguardo che conferma il nostro impegno quotidiano nel mettere la ricerca, l'esperienza, il cambiamento e l’abilità al servizio della collettività e della qualità delle cure. Guardiamo insieme alle opportunità future con passione e dedizione, mettendo sempre il paziente al centro".